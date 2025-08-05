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«Париж» работает над трансфером полузащитника «Лейпцига» Айдара — L’Équipe

«Париж» работает над трансфером полузащитника «Лейпцига» Айдара — L’Équipe
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«Париж» планирует усилиться полузащитником клуба «РБ Лейпциг» Амаду Айдара. Об этом сообщает L’Équipe.

Парижане активно работают над усилением состава для участия в Лиге 1 впервые за 46 лет. Отмечается, что переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Стоит отметить, что корпорации Red Bull принадлежит часть акций обоих клубов, что положительно влияет на ход сделки.

Ранее футболист выступал за «Ред Булл Зальцбург», в стан немецкой команды он перешёл в 2019 году. В 40 матчах прошедшего клубного сезона Айдара отдал две голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока на данный момент составляет € 16 млн.

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