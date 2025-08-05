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Футболисты «Барселоны» удивлены поведением тер Штегена — AS

Футболисты «Барселоны» удивлены поведением тер Штегена — AS
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Игроки «Барселоны» испытали «всеобщее изумление», когда узнали об отказе вратаря и одного из капитанов команды Марка-Андре тер Штегена подписать медицинское заключение для передачи его сине-гранатовыми в Медицинский комитет Ла Лиги. Об этом сообщает AS.

По информации источника, футболисты «блауграны» были удивлены поведением немецкого голкипера в том числе потому, что многие из них публично защищали игрока в последние дни.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что руководство «Барселоны» хочет лишить тер Штегена капитанской повязки.

В конце июля 33-летний вратарь успешно перенёс операцию на пояснице. Реабилитация футболиста может составить четыре месяца.

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