Аршавин поделился мнением, где должен пройти матч сборной России с Иорданией

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о месте, где должна состояться товарищеская игра между российской национальной командой и Иорданией. Во вторник, 5 августа, стало известно, что указанная встреча пройдёт 4 сентября.

– Матч должен пройти в Москве или лучше сборной отправиться в регионы?

– По моему опыту, каждый матч в регионе — это не просто праздник, а большое событие. Плюс РФС неплохо работает и устраивает много событий перед матчем. Естественно, за пределами Москвы такие матчи воспринимаются более ярко. Последний матч сборная играла на «ВТБ Арене», тоже неплохо. Сборная вообще должна ездить по стране и играть. Ощущать народ по всей стране, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в июне команда Валерия Карпина играла со сборной Беларуси (4:1) и c Нигерией (1:1).

Сборная Иордании впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, став первой арабской командой, получившей место на турнире. В январе 2025 года сборная Иордании провела два товарищеских матча с петербургским «Зенитом». Встречи завершились ничьей (1:1) и победой команды Сергея Семака (1:0).

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