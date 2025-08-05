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«Рейнджерс» разгромил «Викторию» Пльзень в матче квалификации Лиги чемпионов

«Рейнджерс» разгромил «Викторию» Пльзень в матче квалификации Лиги чемпионов
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Завершён первый матч между шотландским «Рейнджерс» и «Викторией» Пльзень из Чехии в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «джерс». Игра прошла на стадионе «Айброкс» (Глазго, Шотландия). В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен (Франция).

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2025, вторник. 21:45 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
3 : 0
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 Гассама – 15'     2:0 Дессерс – 45'     3:0 Гассама – 51'    

Джеди Гассама открыл счёт на 15-й минуте и вывел шотландскую команду вперёд. Сирил Дессерс на 45-й минуте реализовал пенальти, а на 51-й минуте Гассама оформил дубль.

Ответная игра между этими командами состоится 12 августа.

На данный момент «Виктория» после двух сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Рейнджерс» после 1-го тура находится на девятом месте в турнирной таблице Премьершипа.

Календарь квалификации Лиги чемпионов
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов
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