Матвей Сафонов сообщил о начале подготовки к сезону в «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своём телеграм-канале сообщил о возвращении в Париж и о начале тренировочного процесса перед новым сезоном.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Матвея Сафонова.
«Всем привет. За моей спиной уже классические для моих кружков виды. Это означает, что я добрался до Парижа, и завтра мы начинаем тренировочный процесс, поэтому буду держать вас в курсе. Всем хорошего вечера», — сказал Сафонов.
Нынешним летом французский гранд принимал участие в клубном чемпионате мира, где дошёл до финала. В решающем матче команда Луиса Энрике уступила «Челси» со счётом 0:3.
В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
Российские футболисты за рубежом: