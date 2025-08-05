«После проигрыша нам 1:3 им стоит закрыться». Автор гола «Амкала» Paradeev1ch — о «Кванте»
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Стример Александр Парадеев, забивший гол в матче 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между медиафутбольным «Амкалом» и обнинским «Квантом», призвал соперников закрыть клуб. Команды играли в Красногорске на стадионе «Зоркий». Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты медийной команды.
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
3 : 1
Квант
Обнинск
1:0 Парадеев – 7' 2:0 Скроботов – 19' 2:1 Демидов – 39' 3:1 Прокопьев – 90+5'
«Неловко, когда болельщики скандируют моё имя. Нечастый опыт. Я сегодня играл против профессиональных футболистов? Забей! Какие профессиональные футболисты? Профессиональные футболисты не могут проигрывать 1:3 нам. Им стоит закрыться, 100%» — приводит слова Парадеева телеграм-канал «Некласико».
«Амкал» квалифицировался в 1/128 финала Пути регионов Кубка России. «Квант» завершил выступления на турнире.
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