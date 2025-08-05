«После проигрыша нам 1:3 им стоит закрыться». Автор гола «Амкала» Paradeev1ch — о «Кванте»

Стример Александр Парадеев, забивший гол в матче 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между медиафутбольным «Амкалом» и обнинским «Квантом», призвал соперников закрыть клуб. Команды играли в Красногорске на стадионе «​Зоркий». Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты медийной команды.

«Неловко, когда болельщики скандируют моё имя. Нечастый опыт. Я сегодня играл против профессиональных футболистов? Забей! Какие профессиональные футболисты? Профессиональные футболисты не могут проигрывать 1:3 нам. Им стоит закрыться, 100%» — приводит слова Парадеева телеграм-канал «Некласико».

«Амкал» квалифицировался в 1/128 финала Пути регионов Кубка России. «Квант» завершил выступления на турнире.