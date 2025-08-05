Роман Вега назвал игрока «Барселоны», против которого ему было сложнее всего защищаться

Крайний защитник «Зенита» Роман Вега поделился воспоминаниями о тренировке с главной командой «Барселоны», а также назвал футболиста сине-гранатовых, против которого ему было наиболее тяжело обороняться. В сезоне-2022/2023 аргентинец выступал за вторую команду «блауграны» на правах аренды.

«Помню самую первую тренировку после медосмотра. В тот день дубль тренировался вместе с главной командой. Там были Левандовски, Френки де Йонг, Бускетс, Жорди Альба. Я смотрю по сторонам и понимаю, что ещё совсем недавно в Аргентине играл за этих парней на приставке в футбольном симуляторе. Играл за «Барселону», а теперь вижу всех их живьём и мы тренируемся все вместе. Это был очень большой шок.

Против кого было тяжелее всего защищаться на той тренировке? Дембеле. Потому что он фантастически крут, одинаково хорошо работает обеими ногами. Рафинья тоже очень выделялся своей техникой. Да там все топовые футболисты», — сказал Вега пресс-службе «Зенита» в видео на YouTube-канале сине-бело-голубых.

В составе второй команды «Барселоны» защитник принял участие в 17 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Материалы по теме Защитник «Зенита» Вега высказался о ничьей в матче с ЦСКА

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: