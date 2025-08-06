«Не люблю футбол, но обожаю угары над душными организациями». Парадеев — о матче «Амкала»

Блогер Александр Парадеев (Paradeev1ch), забивший гол в матче 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между медиафутбольным «Амкалом» и обнинским «Квантом», обратился к болельщикам после встречи. Команды играли в Красногорске на стадионе «​Зоркий». Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты медийной команды.

«Это было весело. Спасибо за вашу поддержку! Получаю незаслуженные лавры. Я считаю, гол забит благодаря филигранному пасу Ежа (Данила Ежков. — Прим. «Чемпионата») и отвратительной обороне соперника. Тем не менее гол от моей ноги, что добавляет всей истории абсурдности.

Никогда не любил футбол и не занимался им, но всегда обожал подобного рода угары и приколы над профессиональным и душными организациями. Спасибо всему составу «Амкала», был рад принять участие в подобного рода мероприятии. Обнял», — написал Парадеев в телеграм-канале.