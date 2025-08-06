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«Не люблю футбол, но обожаю угары над душными организациями». Парадеев — о матче «Амкала»

«Не люблю футбол, но обожаю угары над душными организациями». Парадеев — о матче «Амкала»
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Блогер Александр Парадеев (Paradeev1ch), забивший гол в матче 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между медиафутбольным «Амкалом» и обнинским «Квантом», обратился к болельщикам после встречи. Команды играли в Красногорске на стадионе «​Зоркий». Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты медийной команды.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
3 : 1
Квант
Обнинск
1:0 Парадеев – 7'     2:0 Скроботов – 19'     2:1 Демидов – 39'     3:1 Прокопьев – 90+5'    

«Это было весело. Спасибо за вашу поддержку! Получаю незаслуженные лавры. Я считаю, гол забит благодаря филигранному пасу Ежа (Данила Ежков. — Прим. «Чемпионата») и отвратительной обороне соперника. Тем не менее гол от моей ноги, что добавляет всей истории абсурдности.

Никогда не любил футбол и не занимался им, но всегда обожал подобного рода угары и приколы над профессиональным и душными организациями. Спасибо всему составу «Амкала», был рад принять участие в подобного рода мероприятии. Обнял», — написал Парадеев в телеграм-канале.

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