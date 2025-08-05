Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 5 августа

Сегодня, 5 августа, состоялись четыре матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 5 августа:

«Мальмё» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания) — 0:0;

«Динамо» Киев (Украина) — «Пафос» (Кипр) — 0:1;

«Шкендия» (Северная Македония) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:1;

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Виктория Пльзень» (Чехия) — 3:0.

Ответные игры состоятся 12 августа.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.