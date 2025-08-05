Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 5 августа

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 5 августа
Комментарии

Сегодня, 5 августа, состоялись четыре матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 5 августа:

«Мальмё» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания) — 0:0;
«Динамо» Киев (Украина) — «Пафос» (Кипр) — 0:1;
«Шкендия» (Северная Македония) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:1;
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Виктория Пльзень» (Чехия) — 3:0.

Ответные игры состоятся 12 августа.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь квалификации Лиги чемпионов
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Рейнджерс» разгромил «Викторию» Пльзень в матче квалификации Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android