Защитник «Зенита» Вега объяснил, почему считает Месси лучшим футболистом всех времён

Крайний защитник «Зенита» Роман Вега рассказал, почему считает соотечественника, бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом всех времён.

– Кто для тебя лучший футболист всех времён? Мы все понимаем, что выбор из двух человек.

– Марадона или Месси (улыбается)? Для меня Месси.

– Объяснишь, почему?

– Я застал его игру вживую, был свидетелем всех его побед. Он кумир для каждого аргентинца. То, чего он добился с национальной командой, то, что он сделал для нашей страны, я считаю, очень важное достижение для тех, кто следит за футболом и разделяет любовь к нему. Очень приятно, просто невероятно круто выигрывать Кубок мира со сборной страны, которую ты любишь, — сказал Вега пресс-службе «Зенита» в видео на YouTube-канале сине-бело-голубых.

Месси является рекордсменом по количеству наград «Золотой мяч». Нападающий выигрывал этот приз восемь раз. В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины завоевал чемпионат мира. С лета 2023 года футболист играет за «Интер Майами».

Материалы по теме Роман Вега назвал игрока «Барселоны», против которого ему было сложнее всего защищаться

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: