Игроки «Барселоны» жаловались Флику на логистику при возвращении из турне по Азии — AS

Футболисты «Барселоны» остались недовольны тем, как клуб спланировал возвращение команды в Испанию из азиатского турне. Некоторые из лидеров «блауграны» пожаловались на это главному тренеру Ханс-Дитеру Флику. Подчёркивается, что игроки сине-гранатовых увидели в этом отношение к ним как к «маленькой команде». Об этом сообщает AS.

По информации источника, наибольшее недовольство у игроков «Барселоны» вызвала четырёхчасовая поездка на автобусе, которую им пришлось совершить сразу после окончания матча с «Тэгу» (5:0) с целью добраться до аэропорта Сеула.

После того как каталонская команда доехала до аэропорта, она вылетела чартерным рейсом в четыре часа утра. Полёт длился около 13 часов. Самолёт приземлился в аэропорту Барселоны Эль-Прат в половине десятого утра, при этом разница во времени между Южной Кореей и Испанией составляет семь часов.

Флик попытался урегулировать ситуацию, предоставив команде выходной в среду, 6 августа.

Материалы по теме Футболисты «Барселоны» удивлены поведением тер Штегена — AS

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: