Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Барселоны» жаловались Флику на логистику при возвращении из турне по Азии — AS

Игроки «Барселоны» жаловались Флику на логистику при возвращении из турне по Азии — AS
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты «Барселоны» остались недовольны тем, как клуб спланировал возвращение команды в Испанию из азиатского турне. Некоторые из лидеров «блауграны» пожаловались на это главному тренеру Ханс-Дитеру Флику. Подчёркивается, что игроки сине-гранатовых увидели в этом отношение к ним как к «маленькой команде». Об этом сообщает AS.

По информации источника, наибольшее недовольство у игроков «Барселоны» вызвала четырёхчасовая поездка на автобусе, которую им пришлось совершить сразу после окончания матча с «Тэгу» (5:0) с целью добраться до аэропорта Сеула.

После того как каталонская команда доехала до аэропорта, она вылетела чартерным рейсом в четыре часа утра. Полёт длился около 13 часов. Самолёт приземлился в аэропорту Барселоны Эль-Прат в половине десятого утра, при этом разница во времени между Южной Кореей и Испанией составляет семь часов.

Флик попытался урегулировать ситуацию, предоставив команде выходной в среду, 6 августа.

Материалы по теме
Футболисты «Барселоны» удивлены поведением тер Штегена — AS

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android