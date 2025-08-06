Комик Роман Косицын обратился к фанатам «Амкала» после дебюта в профессиональном футболе

Стендап-комик Роман Косицын обратился к болельщикам «Амкала» после дебюта в Фонбет Кубке России в матче 1/256 финала Пути регионов с «Квантом». Команды играли в Красногорске на стадионе «Зоркий». Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты медийной команды.

«​Ребятки, спасибо большое всем, кто следил. Это были незабываемые минут где-то 30 — профессиональная карьера, у которой начало и конец разделяют 30 минут. Это как в стендапе: надо в два слова объяснить, кто ты, я словом могу объяснить, кто я как футболист. Спасибо, что следили, спасибо тем, кто болел здесь на трибунах. Незабываемо, просто незабываемо!» — сказал Косицын в видеообращении в телеграм-канале.

Роман Косицын вышел на замену на 25-й минуте матча и покинул поле на 59-й минуте. «Амкал» квалифицировался в 1/128 финала Пути регионов Кубка России. «Квант» завершил выступления на турнире.