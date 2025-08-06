Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комик Роман Косицын обратился к фанатам «Амкала» после дебюта в профессиональном футболе

Комик Роман Косицын обратился к фанатам «Амкала» после дебюта в профессиональном футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Стендап-комик Роман Косицын обратился к болельщикам «Амкала» после дебюта в Фонбет Кубке России в матче 1/256 финала Пути регионов с «Квантом». Команды играли в Красногорске на стадионе «Зоркий». Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты медийной команды.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
3 : 1
Квант
Обнинск
1:0 Парадеев – 7'     2:0 Скроботов – 19'     2:1 Демидов – 39'     3:1 Прокопьев – 90+5'    

«​Ребятки, спасибо большое всем, кто следил. Это были незабываемые минут где-то 30 — профессиональная карьера, у которой начало и конец разделяют 30 минут. Это как в стендапе: надо в два слова объяснить, кто ты, я словом могу объяснить, кто я как футболист. Спасибо, что следили, спасибо тем, кто болел здесь на трибунах. Незабываемо, просто незабываемо!» — сказал Косицын в видеообращении в телеграм-канале.

Роман Косицын вышел на замену на 25-й минуте матча и покинул поле на 59-й минуте. «Амкал» квалифицировался в 1/128 финала Пути регионов Кубка России. «Квант» завершил выступления на турнире.

Материалы по теме
«Амкал» переиграл всех в Кубке России! Букмекерам пришлось поломать голову
«Амкал» переиграл всех в Кубке России! Букмекерам пришлось поломать голову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android