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Стали известны имена игроков, которых «Реал» может подписать бесплатно летом 2026 года

В мадридском «Реале» составили список из четырёх футболистов, которых «сливочные» могут подписать бесплатно следующим летом. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «Королевский клуб» рассматривает кандидатуру центрального защитника «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано, чей контракт заканчивается 30 июня 2026 года.

Ещё одним игроком, интересующим испанский гранд, является крайний защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер. Также «Реал» следит за другим игроком «канониров», нападающим Итаном Нванери. Подчёркивается, что 18-летний вингер не намерен продлевать трудовое соглашение с лондонской командой.

Кроме того, отмечается, что в список «сливочных» входит центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.

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