Аршавин: даже балуясь, «Амкал» профессиональную команду обыграл
Поделиться
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о голе блогера Александра Парадеева (Paradeev1ch) в матче Фонбет Кубка России между «Амкалом» и «Квантом» (3:1), а также оценил игру команды Медиалиги.
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
3 : 1
Квант
Обнинск
1:0 Парадеев – 7' 2:0 Скроботов – 19' 2:1 Демидов – 39' 3:1 Прокопьев – 90+5'
«Даже балуясь, они профессиональную команду обыграли. Это удивляет. Человек, который вчера купил бутсы и три раза в 10 лет тренировался, сейчас забивает. Забил Парадеев неплохо, по мячу ударил как профессионал. Всё равно, должно быть стыдно ребятам в белой форме [«Кванту»]. Если бы соперники ещё и вратаря медийного [Валентина Петухова (Wylsacom)] выпустили, тогда вообще…» — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 августа 2025
-
01:03
-
00:59
-
00:48
-
00:37
-
00:34
-
00:32
-
00:17
-
00:15
-
00:03
- 5 августа 2025
-
23:57
-
23:48
-
23:47
-
23:39
-
23:31
-
23:19
-
23:13
-
23:09
-
22:59
-
22:56
-
22:43
-
22:37
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:19
-
22:19
-
22:19
-
22:12
-
22:10
-
22:00
-
21:52
-
21:48
-
21:39
-
21:33
-
21:26