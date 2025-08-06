Аршавин: даже балуясь, «Амкал» профессиональную команду обыграл

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о голе блогера Александра Парадеева (Paradeev1ch) в матче Фонбет Кубка России между «Амкалом» и «Квантом» (3:1), а также оценил игру команды Медиалиги.

«Даже балуясь, они профессиональную команду обыграли. Это удивляет. Человек, который вчера купил бутсы и три раза в 10 лет тренировался, сейчас забивает. Забил Парадеев неплохо, по мячу ударил как профессионал. Всё равно, должно быть стыдно ребятам в белой форме [«Кванту»]. Если бы соперники ещё и вратаря медийного [Валентина Петухова (Wylsacom)] выпустили, тогда вообще…» — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».