Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: даже балуясь, «Амкал» профессиональную команду обыграл

Аршавин: даже балуясь, «Амкал» профессиональную команду обыграл
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о голе блогера Александра Парадеева (Paradeev1ch) в матче Фонбет Кубка России между «Амкалом» и «Квантом» (3:1), а также оценил игру команды Медиалиги.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
3 : 1
Квант
Обнинск
1:0 Парадеев – 7'     2:0 Скроботов – 19'     2:1 Демидов – 39'     3:1 Прокопьев – 90+5'    

«Даже балуясь, они профессиональную команду обыграли. Это удивляет. Человек, который вчера купил бутсы и три раза в 10 лет тренировался, сейчас забивает. Забил Парадеев неплохо, по мячу ударил как профессионал. Всё равно, должно быть стыдно ребятам в белой форме [«Кванту»]. Если бы соперники ещё и вратаря медийного [Валентина Петухова (Wylsacom)] выпустили, тогда вообще…» — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Не люблю футбол, но обожаю угары над душными организациями». Парадеев — о матче «Амкала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android