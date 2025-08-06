The Sun: «Арсенал» не готов платить € 78 млн за Эзе, «Кристал Пэлас» не хочет снижать цену

Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе испытывает желание перейти в «Арсенал», который также заинтересован в 27-летнем футболисте. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «канониры» не готовы выплачивать отступные за хавбека сборной Англии в размере £ 68 млн (€ 78 млн). Ввиду отсутствия острой необходимости у «орлов» в денежных средствах маловероятно, что они снизят цену на Эзе.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Эзе с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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