«Очередная крупная победа, и все разойдутся по домам». Аршавин — о матче Россия — Иордания

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Иордании. Встреча пройдёт в четверг, 4 сентября, в России.

— В сентябре с этой датой большие проблемы были у РФС, не было соперника. В целом 64‑е место (в рейтинге ФИФА). Россия встречалась и с командами с рейтингом за сотку.

— Лучше такой соперник, чем никакой?

— В целом да. Очередная крупная победа, все будут довольны и разойдутся по домам, — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Матч со сборной Иордании станет для подопечных Валерия Карпина пятым в 2025 году. Ранее национальная команда одержала разгромные победы над командами Гренады и Замбии (обе — 5:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1) и одолела Беларусь (4:1).