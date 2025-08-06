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Аксель Витсель переходит в «Удинезе» — La Derniere Heure

Аксель Витсель переходит в «Удинезе» — La Derniere Heure
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Бывший полузащитник «Атлетико» Мадрид Аксель Витсель на правах свободного агента присоединится к «Удинезе». Об этом сообщает La Derniere Heure.

Футболист подпишет со своим новым клубом однолетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Игрок также вёл переговоры с «Бетисом», «Хетафе» и «Райо Вальекано», но выбрал клуб Серии А.

Витсель играл за «Атлетико» с лета 2022 года, провёл за команду 116 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Хавбек также защищал цвета бельгийского «Стандарта», португальской «Бенфики», петербургского «Зенита», китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и дортмундской «Боруссии».

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