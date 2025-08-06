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Тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о травме Лионеля Месси

Тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о травме Лионеля Месси
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал о травме нападающего Лионеля Месси, которую он получил в матче Кубка лиг с «Некаксой». Аргентинец был заменён на 11-й минуте.

«Я разговаривал с ним вчера — это небольшое повреждение. В плохих новостях есть и хорошее, конечно, нам не нравится, что он выбыл, но мы также избегаем устанавливать точные сроки. Он особенный игрок и обычно восстанавливается быстро, поэтому будем оценивать ситуацию день за днём. Завтра он точно не сыграет, а дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация, исходя из результатов тестов медицинского штаба», — приводит слова Маскерано Goal.

7 августа «Интер Майами» встретится с «УНАМ Пумас» в третьем туре Кубка лиг.

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