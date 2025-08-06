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«Ньюкасл» случайно забыл футболиста первой команды в Сеуле — источник

«Ньюкасл» случайно забыл футболиста первой команды в Сеуле — источник
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Английский «Ньюкасл Юнайтед» случайно забыл левого защитника основной команды Мэтта Таргетта в Сеуле (Южная Корея), где «сороки» проводили предсезонные сборы. Об этом сообщает журналист, близкий к «Ньюкаслу» Фрэнсис Чипп в соцсети X.

По информации источника, в клубе сообщили об отсутствии 29-летнего англичанина по прибытии в Великобританию. Выяснилось, что футболист остался в Сеуле. Представители клуба подтвердили, что игрок находится в безопасности и вскоре вернётся в расположение команды специальным рейсом.

Таргетт играет за «сорок» с 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл семь матчей во всех турнирах, сделав три результативные передачи.

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