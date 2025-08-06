Защитник «Спартака» Чернов подтвердил, что продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мыслями о вероятном переходе в самарские «Крылья Советов», подтвердив трансфер.

«В Самару возвращаюсь с хорошими чувствами. Я хочу играть. Для меня очень важно показывать свой класс на поле, а не просиживать на лавке и тренироваться в одиночку на отдельном поле. Хочется приносить пользу команде, тем более «Крылья» — практически родной клуб.

С Магомедом Адиевым раньше не был знаком. У ребят поспрашивал немного о нём. Хочется уже поскорее понять, во что и как играет команда, чем буду полезен.

Один диалог у нас уже был. Для меня было важно узнать, как он отнесётся к моему приходу, понять его видение. Всё, что он сказал, меня более чем устроило. Хотелось бы хорошо провести время в Самаре и как можно выше залезть», — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В прошлом сезоне Чернов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, сделав одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с московским клубом действителен до конца 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Полное интервью с Никитой Черновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.