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Никита Чернов рассказал, как его отстранили в «Спартаке» от игровых тренировок

Никита Чернов рассказал, как его отстранили в «Спартаке» от игровых тренировок
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о своём частичном отстранении от тренировок в московском клубе.

«Скажем так, не полностью отстранили. Но в игровой части, в футболе я не участвовал. Сам всё понимаешь, когда объявляют составы на двусторонку, а тебя нигде нет. Просто идёшь на второе поле с тренером по физподготовке дорабатывать. Никаких вопросов не было, ни с кем не разговаривал — просто делал свою работу. Хорошо, что я не один такой — хотя бы было с кем поиграть немножко.

Это началась после товарищеского матча с «Торпедо». Я провёл весь второй тайм, и мы хорошо в целом сыграли. Потом был день отдыха, а после я стал просто на втором поле тренироваться. Мне самому было интересно, может, он [Станкович] подойдёт, скажет что-нибудь или спросит. Но ничего подобного. Я больше со вторым тренером общался, но он тоже ничего толком не сказал. Да мне уже ничего и не надо было говорить. Мальчик взрослый — всё понимаю», — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Чернов близок к переходу в «Крылья Советов». Ранее футболист подтвердил эту информацию.

Полное интервью с Никитой Черновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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