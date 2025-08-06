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Лукман пропустил две тренировки «Аталанты» после обвинений в адрес клуба

Лукман пропустил две тренировки «Аталанты» после обвинений в адрес клуба
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Нигерийский нападающий «Аталанты» Адемола Лукман второй день подряд без уважительной причины отсутствует на тренировке, сообщает La Gazetta dello Sport

После того, как он не явился на тренировку в понедельник днём на тренировочной базе клуба, пропустил и занятие во вторник. В это время команда находится на сборе на базе, где в среду запланирован товарищеский матч с «Монцей». Для Лукмана была предусмотрена индивидуальная программа, чтобы восстановиться после травмы икроножной мышцы.

4 августа Лукман рассказал, что подал запрос на свой трансфер и обвинил клуб в блокировании сделки.

Ранее стало известно, что «Интер» направил улучшенное предложение за Лукмана — € 45 млн с учётом бонусов. «Аталанта» же настаивает на сумме не менее € 50 млн и не намерена уступать в переговорах с итальянскими клубами.

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