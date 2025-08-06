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Никита Чернов: за год со Станковичем не было ни одного разговора

Никита Чернов: за год со Станковичем не было ни одного разговора
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о работе под руководством сербского специалиста Деяна Станковича. Футболист рассказал, что ни разу за год не общался с тренером.

— Станкович объяснял, почему не играешь?
— Нет.

— У вас был за год хоть один разговор с глазу на глаз?
— Нет. Мне кажется, эти два ответа обо всём исчерпывающе говорят.

— Это нормально, когда тренер не разговаривает с футболистом?
— Не знаю. Может быть, человек такой по характеру. Возможно, он считает, что раз тренирует большую команду, то и нет смысла разговаривать с футболистом, который ему не подходит. Моё мнение: любому футболисту приятно общение с тренером, особенно когда не играешь и переживаешь не лучшие времена. В такой ситуации даже две минуты разговора имеют значение, — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В сезоне-2024/2025 Чернов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что Никита близок к трансферу в самарские «Крылья Советов». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, — € 1,5 млн.

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