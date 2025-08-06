Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
2DROTS — Торпедо-Владимир. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Венгерский специалист Мате войдёт в штаб Черчесова в «Ахмате»

Венгерский специалист Мате войдёт в штаб Черчесова в «Ахмате»
Комментарии

Венгерский специалист Чаба Мате войдёт в тренерский штаб Станислава Черчесова в «Ахмате». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Черчесов уже работал с Мате в «Ференцвароше». Сообщается, что бывший главный тренер сборной России подпишет трёхлетний контракт с грозненским клубом.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года. Ранее он возглавлял такие клубы, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).

5 августа грозненский клуб объявил об уходе Александра Сторожука с поста главного тренера. В нынешнем сезоне «Ахмат» потерпел четыре поражения в четырёх матчах Фонбет Кубка России и Мир РПЛ.

Материалы по теме
Черчесов возвращается в РПЛ после первой отставки сезона. Союз с «Ахматом» легко объяснить
Черчесов возвращается в РПЛ после первой отставки сезона. Союз с «Ахматом» легко объяснить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android