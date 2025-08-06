Венгерский специалист Мате войдёт в штаб Черчесова в «Ахмате»

Венгерский специалист Чаба Мате войдёт в тренерский штаб Станислава Черчесова в «Ахмате». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Черчесов уже работал с Мате в «Ференцвароше». Сообщается, что бывший главный тренер сборной России подпишет трёхлетний контракт с грозненским клубом.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года. Ранее он возглавлял такие клубы, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).

5 августа грозненский клуб объявил об уходе Александра Сторожука с поста главного тренера. В нынешнем сезоне «Ахмат» потерпел четыре поражения в четырёх матчах Фонбет Кубка России и Мир РПЛ.