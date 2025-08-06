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Смолов рассказал о первом отпуске с ребёнком на Сардинии

Смолов рассказал о первом отпуске с ребёнком на Сардинии
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Бывший форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов выложил пост, где поделился подробностями отдыха на Сардинии вместе с семьёй.

«Что мы тут всё о проектах да о проектах, давайте расскажу об отпускных буднях.

Мы на Сардинии. И это наш первый отпуск, в который мы отправились втроём: без нянь, родственников и друзей. Для нас с Кариной это отдельный челлендж — посмотреть, на что мы способны как родители. (Спойлер: мы кайфуем от всего, что происходит). Лора уже подросла, с ней стало легче коммуницировать и гораздо интереснее вместе открывать мир.

Конечно, отпуск с ребёнком отличается от того, к чему мы привыкли раньше. Смещается акцент внимания с личных интересов в пользу ребёнка. При выборе отеля в первую очередь ориентировались на то, чтобы Лоре в нём не было скучно. Детские программы, бассейны, аниматоры, дискотеки — всё это было для нас важным критерием выбора. Но наши друзья, которые много лет ездят сюда с маленькими детками, сильно упростили нам выбор.

Что касается самого острова, мы здесь впервые! Природа, море, люди — всё очень круто. Не хочется считать дни до окончания отпуска, но уже на этой неделе вернёмся в Москву. А пока… rest and chill» — написал Смолов в своём телеграм-канале.

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