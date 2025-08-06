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«Договаривались по-другому». Исполнитель The Limba — о матче «Амкала» с «Квантом»

«Договаривались по-другому». Исполнитель The Limba — о матче «Амкала» с «Квантом»
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Известный казахстанский исполнитель The Limba объявил, что завершает свою футбольную карьеру после матча 1/256 финала Пути регионов Кубка России, где встречались «Амкал» и «Квант» (3:1). The Limba вышел в этой встрече в составе медиа-клуба и провёл на поле 20 минут.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
3 : 1
Квант
Обнинск
1:0 Парадеев – 7'     2:0 Скроботов – 19'     2:1 Демидов – 39'     3:1 Прокопьев – 90+5'    

«Обидно. Обиделся, что заменили. Договаривались по-другому… Что я буду играть, пока не устану, а я вообще не устал! Клянусь, я мог бы играть очень долго. Не понимаю, почему… Без дизреспекта к Герману. Я только начал понимать, как я могу забить, заменили… Второй раз мне это неинтересно. Завершаю карьеру? Конечно, брат…

Дубля нет… Так нафлексил и не вывез. Ладно перед всеми, но перед женой, которая сидела на трибуне… Я сейчас домой приду, как я ей в глаза посмотрю? Я мог забить – изи, ты же видел», – сказал The Limba в видео в телеграм-канале «Крысева. Медиа-футбич».

Напомним, «Амкал» за несколько часов до матча объявил свой стартовый состав. На поле с первых минут вышел состав, практически полностью состоящий из медийных персон. Так, место в воротах команды занимал известный техноблогер Wylsacom. В поле играли исполнитель The Limba, комики Фил Воронин и Роман Косицын, блогеры и стримеры Парадеевич, Forzarezor, Ликс.

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