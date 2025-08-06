Роналду отреагировал на новость о смерти бывшего капитана «Порту» Кошты

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на смерть бывшего капитана «Порту» Жорже Кошты, которого не стало на 54-м году жизни.

«Увидимся. Навсегда, Жорже Кошта», — написал Роналду на личной странице в одной из социальных сетей.

Кошта был воспитанником «Порту», за эту команду он выступал с 1990 по 2005 год, был её капитаном, он выиграл с «драконами» восемь титулов чемпиона Португалии, пять Кубков страны, восемь национальных Суперкубков, брал трофей Лиги чемпионов, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В качестве главного тренера «ЧФР Клуж» Кошта становился чемпионом Румынии в сезоне-2011/2012.