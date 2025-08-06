Переход Забарного в «ПСЖ» вновь близок к срыву. Илья в замешательстве — L'Equipe

Трансфер центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ», который находился на финальной стадии, вновь близок к срыву. Сообщает французский портал в X Canal Supporters со ссылкой на статью авторитетного издания L’Equipe за авторством журналиста Лоика Танзи.

По информации источника, проблемой перехода остаётся вопрос бонусов, которые до сих пор не согласованы клубами. Отмечается, что 22-летний защитник в замешательстве от данной ситуации и не может понять, почему его переход в стан парижан так затягивается. Забарный хочет перейти во французский клуб.

Утверждается, что парижская команда по-прежнему полагает, что игрок сборной Украины подпишет контракт до конца трансферного окна.

Кроме того, подчёркивается, что «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» готовы удовлетворить требования «вишен» по Забарному.