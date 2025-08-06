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Хавьер Маскерано ответил на вопрос о будущем Серхио Бускетса в «Интер Майами»

Хавьер Маскерано ответил на вопрос о будущем Серхио Бускетса в «Интер Майами»
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано ответил на вопрос о будущем защитника Серхио Бускетса в клубе. Его контракт с «Интер Майами» истекает в декабре.

«Надеюсь, он продолжит играть, а если за «Интер Майами», то ещё лучше. Он ещё может многое предложить. Но я не участвую в переговорах между ним и клубом, поэтому у меня нет никакой информации по этому вопросу», — приводит слова Маскерано Goal.

Бускетс выступает за «Интер Майами» с 2023 года. За это время он принял участие в 94 матчах, в которых записал в свой актив один гол и 13 результативных передач. Большую часть своей карьеры футболист провёл в «Барселоне».

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