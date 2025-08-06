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Ассоциация футбола Аргентины допустила проведение матча со сборной России

Ассоциация футбола Аргентины допустила проведение матча со сборной России
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В Аргентинской футбольной ассоциации допустили проведение товарищеского матча с национальной командой России.

«Матч со сборной России действительно возможен, такой вариант может быть рассмотрен, но на текущий момент нет определённости с возможными датами», — приводит слова AFA ВсеПроСпорт.

Ранее стало известно, что сборная России 4 сентября проведёт товарищеский матч с национальной командой Иордании. Эта встреча пойдёт в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, в июне сборная России разгромила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1). С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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