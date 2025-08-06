«Хотел более статусную команду». Аршавин — о назначении Черчесова в «Ахмат»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ахмата».

«Станислав Саламович работал уже в «Ахмате». Я думаю, он знаком с ситуацией, у грозненской команды хороший состав. Черчесов хотел более статусную команду, но так как места заняты, чтобы не простаивать… Тем более, если пишут правду, за какую сумму, то пойти можно», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее в грозненском клубе сообщили, что уже сегодня Черчесов прибудет в Грозный, где подпишет трёхлетний контракт. Последним местом работы Черчесова является сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года.