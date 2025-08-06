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Стали известны подробности по будущему Доннаруммы на фоне вероятного трансфера Шевалье

Стали известны подробности по будущему Доннаруммы на фоне вероятного трансфера Шевалье
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Французский «Пари Сен-Жермен» пытается продать голкипера Джанлуиджи Доннарумму с самого начала июня, когда открылось трансферное окно. Об этом сообщает французский портал в X Canal Supporters со ссылкой на статью авторитетного издания L’Equipe за авторством журналиста Лоика Танзи.

По информации источника, «ПСЖ» уже практически согласовал трансфер голкипера из «Лилля» Люка Шевалье, но не хочет, чтобы в команде одномоментно был и итальянец, и француз.

Отмечается, что «Лилль» готов отпустить Шевалье в парижский гранд за € 40 млн без учёта бонусов, но для начала хочет найти 23-летнему вратарю замену. Ранее сообщалось, что «Лилль» отклонил два предложения «ПСЖ» которые достигали € 40 млн, но лишь с учётом бонусов.

Кроме того, в первой команде парижан всё ещё остаются российский голкипер Матвей Сафонов, испанский вратарь Арнау Тенас и 19-летний новичок итальянец Ренато Марин.

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