«Спортинг» внёс защитника «Спартака» Мангаша в заявку на сезон

«Спортинг» внёс защитника «Спартака» Рикарду Мангаша в заявку на предстоящий сезон чемпионата Португалии. Его профиль появился на официальном сайте португальской лиги под 19-м номером.

На данный момент официального объявления о переходе Мангаша из «Спартака» в «Спортинг» не было. Ранее сообщалось, что трансфер задерживается, поскольку футболист находится в ожидании выплат красно-белыми его оклада.

Мангаш перешёл в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Трансферная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.