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«Реал» Мадрид планировал отпустить Эндрика в «Реал Сосьедад» до рецидива травмы бразильца

«Реал» Мадрид планировал отпустить Эндрика в «Реал Сосьедад» до рецидива травмы бразильца
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Нападающий мадридского «Реала» Эндрик мог перейти в «Реал Сосьедад» на правах аренды в прошлом месяце, если бы не получил травму. Об этом сообщает известное испанское онлайн-издание Football Espana.

Отметим, что бразилец получил первое повреждение ещё 18 мая в матче 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0), из-за чего не играл на клубном чемпионате мира.

Первый матч «Реала» в новом сезоне запланирован на 19 августа. В рамках первого тура Ла Лиги сезона-2025/2026 мадридская команда сыграет с «Осасуной». Эндрик выступает за «Реал» с 2024 года, за прошлый клубный сезон он провёл 37 матчей, забив семь голов и сделав одну результативную передачу.

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