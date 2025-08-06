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Никита Чернов: у нас с Марио Фернандесом совсем разные ситуации

Никита Чернов: у нас с Марио Фернандесом совсем разные ситуации
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о бывшем игроке ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандесе. Отметим, что Чернов является воспитанником академии армейцев.

— У Марио ситуация совсем другая. Нас даже сравнивать нечего. Сколько лет он отдал команде!

— Но ты бы, наверное, не стал так бурно праздновать гол в ворота ЦСКА, как он?
— Видел, да, как он ускорился через всё поле. Не знаю, что у него на душе было. Сделал как сделал, что его теперь за это осуждать? Понятно, что по отношению к фанатам ЦСКА это было максимально некрасиво. Наверное, в тот момент он чем-то руководствовался, — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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