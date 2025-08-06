Чернов: по составу «Спартак» должен бороться за золото. Сейчас ещё прикупили новичка

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что красно-белые должны бороться за победу в Мир РПЛ сезона-2025/2026. После трёх стартовых туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице.

— На домашний матч «Спартака» я приходил с семьёй на стадион. Переживал за ребят. Как бы ситуация ни складывалась, всё равно ты находишься в команде. Чего-то плохого ей желать неправильно. Всё-таки столько лет бок о бок с ребятами. Конечно, хочется, чтобы они показывали свои лучшие качества.

— По ощущениям, эта команда будет бороться за чемпионство?

— По составу — должны. Сейчас ещё прикупили новичка. Я в тренировочном процессе не участвовал, поэтому о его игровых качествах ничего сказать не могу. Но по имени, выступлениям в прошлых командах, безусловно, это усиление. Посмотрим, игры покажут, — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.