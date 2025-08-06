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Никита Чернов объяснил, почему пропустил все осенние матчи «Спартака»

Никита Чернов объяснил, почему пропустил все осенние матчи «Спартака»
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов объяснил, почему пропустил все осенние матчи красно-белых в прошлом сезоне.

«Сломал плюсневую кость. На тренировке стык случился. Я пошёл в подкат, и Мелёха [Мелёшин] вместо мяча ударил мне по ноге. Попал в кость, и она чуть надломилась.

К концу года я уже был готов. Станкович даже выпустил меня на пару минут против «Пари НН», за что ему спасибо. Для меня это было важно после трёх месяцев восстановления. Благо счёт позволял — 3:0 вели. Это был приятный жест с его стороны. Думал, сейчас будут сборы, всё заново», — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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