Чернов: Станкович говорил, что всё будет честно и прозрачно. А потом такие ситуации…

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, как воспринял новость о своём невключении в заявку команды на текущий сезон.

— Как ты узнал, что не будешь заявлен на сезон?

— Из новостей. Жена сбросила ссылку. Видимо, не заявили, чтобы не занимал чьё-то место. Не удар, но было неприятно. Когда ты три с половиной года в команде, наверное, можно было об этом хотя бы сказать. Это дело двух минут.

Не могу никого осуждать. Просто поступили так. Наверное, будь я на чьём-то месте, сделал бы чуть-чуть по-другому. Все взрослые люди и всё понимают. Когда он [Станкович] только приходил в команду, говорил, что всё будет честно и прозрачно. А потом происходят такие ситуации… — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.