Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Чернов предположил, почему «Спартак» по-разному выглядел осенью и весной

Никита Чернов предположил, почему «Спартак» по-разному выглядел осенью и весной
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов предположил, почему красно-белые по-разному выглядели осенью и весной в прошлом сезоне Мир РПЛ.

«Наверное, осенью все ребята на пик вышли, у всех всё получалось. Угальде пачками забивал, Барко отлично действовал. Другие ребята поддерживали, хорошо в обороне играли. Как будто пазл сложился. Безусловно, когда ты семь или восемь матчей выигрываешь и уходишь на перерыв, надеешься, что после сборов будет как минимум не хуже.

Не знаю, что произошло весной. Если бы ребята знали, наверное, сделали бы выводы. Может быть, соперники по-другому подстраивались под нас», — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Мальчик взрослый — всё понимаю». Почему Чернов покидает «Спартак»
Эксклюзив
«Мальчик взрослый — всё понимаю». Почему Чернов покидает «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android