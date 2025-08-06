Никита Чернов предположил, почему «Спартак» по-разному выглядел осенью и весной

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов предположил, почему красно-белые по-разному выглядели осенью и весной в прошлом сезоне Мир РПЛ.

«Наверное, осенью все ребята на пик вышли, у всех всё получалось. Угальде пачками забивал, Барко отлично действовал. Другие ребята поддерживали, хорошо в обороне играли. Как будто пазл сложился. Безусловно, когда ты семь или восемь матчей выигрываешь и уходишь на перерыв, надеешься, что после сборов будет как минимум не хуже.

Не знаю, что произошло весной. Если бы ребята знали, наверное, сделали бы выводы. Может быть, соперники по-другому подстраивались под нас», — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.