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Никита Чернов: Ваня Сергеев со своими качествами любой команде подошёл бы

Никита Чернов: Ваня Сергеев со своими качествами любой команде подошёл бы
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о нападающем московского «Динамо» Иване Сергееве. Ранее красно-белые проявляли интерес к российскому форварду.

«За всех ребят рад, которые внесли свой вклад в успехи команды и потом пошли на повышение. В этом ничего предосудительного нет. Ванька Сергеев приходил в Самару в нелёгкие времена, много назабивал. Последним приходом в «Крылья» он заслужил ещё раз уйти на повышение.

Если в «Зените» у него немножко не срослось, то в «Динамо», как видим, он очень даже пригодился. Я думаю, Ваня со своими качествами любой команде подошёл бы», — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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