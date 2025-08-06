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Никита Чернов ответил, повлияли ли дорогие покупки «Спартака» на микроклимат в команде

Никита Чернов ответил, повлияли ли дорогие покупки «Спартака» на микроклимат в команде
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, повлияли ли дорогие покупки красно-белых на микроклимат в команде. Зимой «Спартак» подписал в том числе нападающего Ливая Гарсию.

— Дорогие зимние покупки повлияли на микроклимат в коллективе?
— В целом-то ребята хорошие пришли, играющие. Понятно, что за Ливая много было заплачено, но как он себя чувствовал, у него лучше спрашивать. В любом случае дополнительных игровых опций, суммарного мастерства у нас стало больше.

— Угальде не обижался оттого, что вдруг стал присаживаться на лавку?
— Я не спрашивал у него, обижался он или нет. Странно что-то советовать человеку, который забивает за 15 игр 16 голов. Со стороны ничего такого я не замечал. Тренировался, как и раньше.

Наше дело — тренироваться и выполнять задания тренера. А решения принимать ему. Нам скажут — мы делаем, — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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