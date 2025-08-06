Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чернов: иногда вспоминаем с ребятами, как против «Локо» у «Спартака» 11 русских вышло

Чернов: иногда вспоминаем с ребятами, как против «Локо» у «Спартака» 11 русских вышло
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, какой из 80 сыгранных за красно-белых матчей ему вспоминать приятнее всего.

«С «Краснодаром» были хорошие игры, против классных футболистов, того же Кордобы. Ещё вспоминаются кубковые матчи. Иногда с ребятами вспоминаем, как у нас против «Локомотива» 11 русских вышло. Первый матч 1:0 выиграли, а во втором вышли 10 русских и Квинси. Очень хорошо сыграли, у «Локо» ноль шансов было. Это прямо запоминающиеся моменты.

Понятно, что финал Кубка запомнился. А ещё — игра с Нижним, когда выигрывали 3:1, потом проигрывали 3:4, но победили 5:4. Победы над ЦСКА и «Зенитом» тоже вспоминаются», — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Мальчик взрослый — всё понимаю». Почему Чернов покидает «Спартак»
Эксклюзив
«Мальчик взрослый — всё понимаю». Почему Чернов покидает «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android