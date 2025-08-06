Чернов: иногда вспоминаем с ребятами, как против «Локо» у «Спартака» 11 русских вышло

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, какой из 80 сыгранных за красно-белых матчей ему вспоминать приятнее всего.

«С «Краснодаром» были хорошие игры, против классных футболистов, того же Кордобы. Ещё вспоминаются кубковые матчи. Иногда с ребятами вспоминаем, как у нас против «Локомотива» 11 русских вышло. Первый матч 1:0 выиграли, а во втором вышли 10 русских и Квинси. Очень хорошо сыграли, у «Локо» ноль шансов было. Это прямо запоминающиеся моменты.

Понятно, что финал Кубка запомнился. А ещё — игра с Нижним, когда выигрывали 3:1, потом проигрывали 3:4, но победили 5:4. Победы над ЦСКА и «Зенитом» тоже вспоминаются», — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.