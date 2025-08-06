Никита Чернов высказался о побеге новичка «Спартака» Жедсона от журналистов в аэропорту

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о побеге новичка красно-белых Жедсона Фернандеша от журналистов в аэропорту в Москве. Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором новоиспечённый полузащитник «Спартака» Жедсон убегает от журналистов в сопровождении сотрудника клуба в аэропорту после прилёта в Москву.

— Видел побег Жедсона от журналистов в аэропорту?

— Да-да-да, видел. Прикольно, посмеялся. Наверное, посчитали нужным его отгородить от журналистов и быстро сопроводить. Видимо, будет какая-то презентация, ещё пообщается с прессой после игр, — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.