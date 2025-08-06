Никита Чернов: думаю, Головин за нашим футболом вообще не следит

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине и рассказал, с кем общается из бывших друзей по ЦСКА.

«Конечно, друзья остались. Как раз Федя Чалов сегодня писал, спрашивал, как дела. Кучаев Костя, Ванёк Обляков, Дивеев и Чалов — это четвёрка, с которой с армейских времён общаемся. Понятно, Саша Головин ещё есть, но он за скобками. Думаю, он за нашим футболом вообще не следит.

А так списываемся, поздравляем друг друга, делимся новостями. Не так часто, как хотелось бы, но на связи. Плюс у многих из нас уже дети появились. У всех девочки — у Кучаева, Облякова, у меня. Обсуждаем какие-то детские моменты», — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.