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Чернов: Глушенков достаточно своеобразный человек — к нему подход нужен

Чернов: Глушенков достаточно своеобразный человек — к нему подход нужен
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о скандалах вокруг нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, который ранее играл за красно-белых. В четырёх матчах на старте этого сезона в активе Глушенкова ни одного результативного действия. В матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1) нападающий появился на поле на 84-й минуте, заменив Вендела.

«Надо просто понимать, что за человек Глуш. Он достаточно своеобразный. К нему нужен подход. Витальич, Осинькин, его нашёл, и у нас всё хорошо было, без эксцессов. А что происходит в «Зените», не знаю. Мы с ним не списываемся. Всё узнаю из новостей, как и вы», — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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