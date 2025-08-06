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Чернов: кто бы ни приходил в Самару, Осинькин всех выводил на пик, не только чертановских

Чернов: кто бы ни приходил в Самару, Осинькин всех выводил на пик, не только чертановских
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о бывшем главном тренере самарских «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

— Вернётся ещё Осинькин на топ-уровень?
— А он никогда и не терял топ-уровень. Уверен, что, если Осинькин захочет, и в РПЛ вернётся. Это ему решать. Просто нужен привлекательный для него вариант.

— Веришь, что Игорь Витальевич и без чертановской бригады добьётся успеха?
— Конечно. Он же не только с чертановскими добивался успеха. Человек любит с молодёжью работать. Кто бы ни приходил в Самару, Осинькин всех выводил на пик. Им было максимально комфортно с ним, и они делали результат. Недаром, даже уходя из команды, ребята всегда с теплотой его вспоминали, — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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