Чернов: кто бы ни приходил в Самару, Осинькин всех выводил на пик, не только чертановских

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о бывшем главном тренере самарских «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

— Вернётся ещё Осинькин на топ-уровень?

— А он никогда и не терял топ-уровень. Уверен, что, если Осинькин захочет, и в РПЛ вернётся. Это ему решать. Просто нужен привлекательный для него вариант.

— Веришь, что Игорь Витальевич и без чертановской бригады добьётся успеха?

— Конечно. Он же не только с чертановскими добивался успеха. Человек любит с молодёжью работать. Кто бы ни приходил в Самару, Осинькин всех выводил на пик. Им было максимально комфортно с ним, и они делали результат. Недаром, даже уходя из команды, ребята всегда с теплотой его вспоминали, — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.