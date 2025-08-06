Роман Вега раскрыл, что его больше всего впечатлило в «Зените»

Крайний защитник «Зенита» Роман Вега рассказал, что его поразило больше всего в санкт-петербургском клубе. О переходе Веги «Зенит» объявил 3 июля. Роман выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Ранее он представлял вторую команду «Барселоны». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн.

«По правде говоря, больше всего меня поразила инфраструктура на базе и на стадионе. На мировом уровне. Думаю, она может считаться одной из лучших. Из тех, что я видел своими глазами, уж точно. Ну, а спортивная зона для детей-футболистов — это просто топ. Можно ли сравнить с «Барселоной»? К счастью, у меня была возможность близко познакомиться с каталонским клубом, и я уверен, у «Зенита» нет поводов для зависти», — сказал Вега пресс-службе «Зенита» в видео на YouTube-канале сине-бело-голубых.

После стартовых трёх туров сезона-2025/2026 Мир РПЛ «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Зенит» располагается на седьмой строчке (пять очков).