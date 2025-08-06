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«Челси» включил в заявку на сезон отстранённого за допинг Михаила Мудрика

«Челси» включил в заявку на сезон отстранённого за допинг Михаила Мудрика
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Лондонский «Челси» внёс в заявку на сезон-2025/2026 украинского вингера Михаила Мудрика, который ранее был отстранён за допинг. Об этом следует из опубликованных на официальном сайте английской Премьер-лиги данных.

Напомним, в конце прошлого года Мудрик угодил в допинг скандал. В его организме был обнаружен мельдоний, с тех пор украинец не принимал участия в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подать в суд на футболиста в случае, если его признают виновным в употреблении допинга, с целью потребовать компенсацию за нарушение условий контракта. В первом матче нового сезона АПЛ «синие» сыграют с «Кристал Пэлас» на домашней арене".

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