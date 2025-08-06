Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Орёл. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот объяснил, как Вирц заменит Трента в «Ливерпуле»

Слот объяснил, как Вирц заменит Трента в «Ливерпуле»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал переход Флориана Вирца из «Байера» и отметил, что немецкий полузащитник способен компенсировать уход Трента Александер-Арнольда в «Реал».

«Я думаю, что всегда есть возможности для улучшения в любом аспекте. Мы добавили, на мой взгляд, несколько дополнительных видов оружия. Флориан очень креативен в последней трети поля. С Трентом мы потеряли много креативных игроков в защите. То, как Трент пасовал и выбирал игроков, было особенным. Я думаю, что Фло обладает этим качеством, хотя он играет на совершенно другой позиции, но он привносит эту креативность. В каждом своём деле вам нужно делать следующий шаг, потому что наши конкуренты тоже не сидят на месте. Они не только стараются совершенствоваться, но и, как и все мы, заключили множество контрактов. Вот почему Премьер-лига снова будет очень интересной», — приводит слова Слота This is Anfield.

В минувшем сезоне Вирц провёл 46 матчей за «Байер», забив 16 голов и сделав 15 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, «Ливерпуль» потратил € 125 млн на покупку 22-летнего хавбека.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android