Слот объяснил, как Вирц заменит Трента в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал переход Флориана Вирца из «Байера» и отметил, что немецкий полузащитник способен компенсировать уход Трента Александер-Арнольда в «Реал».

«Я думаю, что всегда есть возможности для улучшения в любом аспекте. Мы добавили, на мой взгляд, несколько дополнительных видов оружия. Флориан очень креативен в последней трети поля. С Трентом мы потеряли много креативных игроков в защите. То, как Трент пасовал и выбирал игроков, было особенным. Я думаю, что Фло обладает этим качеством, хотя он играет на совершенно другой позиции, но он привносит эту креативность. В каждом своём деле вам нужно делать следующий шаг, потому что наши конкуренты тоже не сидят на месте. Они не только стараются совершенствоваться, но и, как и все мы, заключили множество контрактов. Вот почему Премьер-лига снова будет очень интересной», — приводит слова Слота This is Anfield.

В минувшем сезоне Вирц провёл 46 матчей за «Байер», забив 16 голов и сделав 15 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, «Ливерпуль» потратил € 125 млн на покупку 22-летнего хавбека.