Гонсало Торрес включён в основную команду «Реала» и получит новый контракт

21-летний нападающий Гонсало Торрес официально станет частью первой команды мадридского «Реала» на предстоящий сезон. Об этом сообщает Marca.

Форвард, прошедший путь через академию клуба, заслужил доверие тренерского штаба и войдёт в заявку из 25 игроков. В ближайшее время Гонсало подпишет новый контракт с клубом — действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года. По информации Marca, ранее интерес к игроку проявлял «Хетафе», но «Реал» принял окончательное решение оставить воспитанника в команде.

На клубном чемпионате мира Гонсало Торрес сыграл шесть матчей за мадридский «Реал», забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.